فنون ومشاهير

عائلة الديك تفجع بأغلى الناس

Lebanon 24
02-12-2020 | 21:00
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نعى الفنان حسين الديك والده جميل رجب هرمز ديك الذي رحل إثر نوبة قلبيّة تعرّض لها.
ونشر الديك عبر صفحته الخاصّة على "فايسبوك" تفاصيل دفن والده حيث أشار إلى أن العائلة وبسبب الظروف الراهنة لن تتقبّل التعازي إلا عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو الهاتف.
وكتب حسين: "بمزيد من الرضى وتسليمآ لقضاء الله وقدره أنعي إليكم وفاة والدي جميل رجب هرمز ديك إثر نوبة قلبية وسيوارى الثرى في اللاذقية طريق رأس البسيط مفرق مزار جعفر الطيار اليوم الأربعاء 2 كانون الأول الساعة 1 والأنطلاق الساعة 11 ونص من أمام منزل الفقيد شارع الجمهورية مفرق التوتة وبسبب الظروف الراهنة في البلد تقبل التعازي بوسائل التواصل الأجتماعي أو الأتصال الهاتفي لايفجعكم الله بعزيز وعظم الله أجركم ".
 


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