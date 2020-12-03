إعلامي يُفجر مفاجأة: طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني.. والأخير قدّم لها 100 ألف دولار كمؤخر!

نشر الاعلامي ايلي باسيل عبر حسابه على انستغرام خبرا كشف فيه عن طلاق النجم السوري تيم حسن والاعلامية وفاء الكيلاني وكتب: اولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!!

وتابع: "انشالله تطلع هالخبريّة "غلط" يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج .

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يُذكر ان الثنائي تزوجا في أيار 2017 .