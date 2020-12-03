فنون ومشاهير

إعلامي يُفجر مفاجأة: طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني.. والأخير قدّم لها 100 ألف دولار كمؤخر!

Lebanon 24
03-12-2020 | 09:00
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نشر الاعلامي ايلي باسيل عبر حسابه على انستغرام خبرا كشف فيه عن طلاق النجم السوري تيم حسن والاعلامية وفاء الكيلاني وكتب: اولا وحصريا كالعادة: بتاريخ 15 نوفمبر وصلني انو بهالنهار تحديدًا والساعة 11صباحا، كانت الاعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي – فرع الاسكندرية لحتى تستلم مية ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه!!

 

وتابع: "انشالله تطلع هالخبريّة "غلط" يا قلبي وبخانة اليقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى “يْتَشِتْشِكْ” ويدلعِك على صبرِك الجميل! صرلي أسبوعين ساكت و متحمّل وقاعد جنب الحيطة لاسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة زغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها!! فرج .

A post shared by Elie Bassil ايلي باسيل (@eliebassilofcl)


 
 

يُذكر ان الثنائي تزوجا في أيار 2017 .

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