فنون ومشاهير

للمرة الأولى صور من غرفة العمليات تظهر جروحها.. نادين نسيب نجيم تروي لحظات انفجار بيروت وتبكي

Lebanon 24
03-12-2020 | 15:00
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للمرة الأولى روت الممثلة نادين نسيب نجيم بعض التفاصيل المتعلقة بلحظة حدوث انفجار مرفأ بيروت في 4 آب الماضي على مقربة من منزلها. جاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج "أحمر بالخط العريض" الذي يقدمه الإعلامي مالك مكتبي على شاشة قناة LBC.

 

واشارت في هذا السياق إلى أن ولديها لم يكونا برفقتها في المنزل بل مع والدهما. واضافت أن والدتها شعرت بالقلق وأنها أعلمتها بإصابتها بشكل تدريجي.

 

وذكرت أنها شعرت بعد لحظات من وقوع الحادث المأسوي بأن جزءًا من وجهها سقط وأنها تعرضت لشق في شفتيها. وعلقت بأن مستقبلها وحياتها ووجهها واحد.

A post shared by Flower of hope 🌹 (@shrtss)


 

وعرضت نادين للمرة الأولى صورا بعد عمليتها الجراحية أظهرت مدى إصاباتها البليغة احتفظت بها على هاتفها.

 

وبدا التأثر شديداً عليها وبكت خصوصاً عندما تمت استضافة طفل أشار إلى ان بعض الأشخاص يسخرون منه بسبب آثار جرح في أنفه نتجت عن إصابته في الحادث.

 

 

ونشرت مقطعاً من المقابلة التي أجريت معه على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" وكتبت: "ما عرفت كيف بدي واسي هل الصبي المهضوم يلي ما ذنبه بكل يلي صار. خبرته إنه كلنا عنا جروحات نفسية وجسدية بس هيدي ذكرى من بيروت وإنه نحنا ابطال لأنه رجعنا وقفنا على أجرينا وكفينا ومنحب بلدنا لو قد ما خذلونا حكامنا لبنان وشعبه ضحية رح نكفي بس لن ننسى فعلاً وجعنا قد ما كان كبير بصير ضئيل قدام وجع غيرنا".

A post shared by Nadine Nassib Njeim (@nadine.nassib.njeim)

 

المصدر: لها
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