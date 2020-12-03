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فنون ومشاهير
ابن شعبان عبد الرحيم يتحوّل إلى نسخة منه (صورة)
Lebanon 24
03-12-2020
|
18:00
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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخميس عبد الرحيم وأخرى لوالده الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، بدا فيها الابن وقد اعتمد إطلالة جعلته نسخة طبق الأصل من أبيه. وهذا ما ركز عليه الكثير من المتابعين في تعليقاتهم.
ويأتي هذا بالتزامن مع إطلاق خميس أغنية عنوانها "ما بحبش الصهاينة وبكره أسرائيل"، وهي مماثلة لتلك التي أطلقها والده واشتُهر بها خلال مسيرته الفنية. وتساءل الكثيرون عما إذا كان خميس سيقلّد والده أم أنه سيرسم خطاً فنياً خاصاً به.
واعتبر البعض أن إصدار خميس للأغنية يأتي رداً على الفنان المصري محمد رمضان إثر انتشار صورة له مع فنان إسرائيلي أثناء وجوده في دبي.
يُذكر ان شعبان عبد الرحيم رحل عن عالمنا منذ نحو عام تقريباً، بعد صراع مع المرض لم يدم طويلاً. وحضر مراسم العزاء حينها السياسي المصري الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى الذي غنّى له، والفنان هاني شاكر وآخرون.
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