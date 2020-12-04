فنون ومشاهير

زوجها يكشف.. ما لا تعرفونه عن ملكة جمال الكون جورجينا رزق

Lebanon 24
04-12-2020 | 12:00
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كشف الفنان وليد توفيق عن الصفات التي تتمتع بها زوجته ملكة جمال لبنان والكون السابقة جورجينا رزق ولا نعرفها، حيث أكد أن أبرز صفاتها هي ثقتها بنفسها وهي "ست بيت" من الطراز الأول.

وأشار توفيق أنه كان قد أطلق منذ سنوات أغنية بعنوان "إنت الشمس" التي أهدى كلماتها حينها إلى زوجته.

اشارة الى أن توفيق تزوج من جورجينا رزق عام 1990، وانجبا الوليد ونورهان. ولجورجينا ابن يدعى علي كانت قد انجبته من زوجها الاول علي حسن سلامة.
المصدر: بصراحة
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