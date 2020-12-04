فنون ومشاهير

بعدما ضجت مواقع التواصل بخبر طلاقهما..هذا ما حصل بالتفصيل بين تيم حسن ووفاء الكيلاني

Lebanon 24
04-12-2020 | 15:00
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انتشرت مؤخرا أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بطلاق الثنائي تيم حسن وزوجته الإعلامية وفاء الكيلاني، لتشتعل المواقع حتى اللحظة.

 

وفي هذا الإطار علمت "نواعم" أنّ حالة من عدم التوافق سيطرت في الاشهر الأخيرة بين حسن والكيلاني من دون معرفة الأسباب الحقيقية، إلا أن وجود تيم حسن الدائم في دبي بعد انتهاء تصوير مسلسل "الهيبة" في بيروت الصيف الماضي، دفع بالكيلاني إلى التعبير عن غضبها من غياب زوجها عنها وهذا ما أثار المشكلة، خصوصاً أن تيم حسن مُقلّ هذه الأيام في تنقلاته بسبب فيروس كورونا.

 

بُعد تيم أسهم في برودة العلاقة

وقالت معلومات إن برودة في العلاقة بين الزوجين حصلت خصوصاً في الأسابيع الاخيرة لكنها لم تصل الى حدود الانفصال أو الطلاق، فيما تتابع الكيلاني تصوير برنامجها "السيرة" من القاهرة.

 

وتؤكد المعلومات أن الثنائي يسعى إلى عدم خروج أي معلومة الى الصحافة ووسائل التواصل تتعلق بحياتهما الخاصة، وذلك مراعاةً لشعور أولادهما بداية وقطعًا أمام الألسن والسيناريوهات التي بإمكانها أن تكثر بعد إشاعة الخبر.

 

مسلسلان

إلى ذلك، يستعد تيم حسن للعودة الى بيروت لتصوير مسلسلين الأول بعنوان "أنا" مخصص للمنصات والثاني الجزء الأخير من مسلسل "الهيبة". ويبدو أن قصة الطلاق إن حصلت فهي ستحصل بهدوء تام وفق ما يريده تيم نفسه وسيعلن ذلك بنفسه بشفافية.

المصدر: نواعم
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