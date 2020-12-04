فنانة لبنانية تثير الجدل.. إطلالة جريئة وبدون أخذ احتياطات كورونا وتعلق: كانت ليلة مجنونة

أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً واسعاً عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت صوراً من سهرة امضتها مع اصدقائها في احد الملاهي الليلية، حيث اطلت بجرأة ومن دون مراعاة اخذ الاحتياطات التي فرضها انتشار فيروس كورونا.

وأطلت شاهين بفستان اسود قصير بلا اكمام في الصور التي نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع "انستغرام"، حيث علّقت باللغة الانكليزية: "كانت ليلة مجنونة".

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يُذكر أن دوللي شاهين تشارك في بطولة فيلم "عيد جواز " الذي انتهت من تصويره، ومن المقرر عرضه قريباً في دور السينما، وهو من بطولة إيهاب فهمي وحسام فارس ومحمد سليمان، إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، وتأليف أسامه فهمي.