فنون ومشاهير

اغتيال فنان عربي شاب ليلاً

Lebanon 24
04-12-2020 | 14:30
A-
A+
Doc-P-771901-637426854771236915.jpg
Doc-P-771901-637426854771236915.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّض الفنان العراقي أحمد حكيم لعملية اغتيال أدت إلى مقتله على الفور، وحدث ذلك في وقت متأخر من الليل في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد.


وفي هذا السياق، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن "جريمة قتل الفنان أحمد الحكيم معلومة التفاصيل"، لافتاً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة من أجل كشف ملابساتها ومعرفة الفاعلين.

وذكر في تصريحات صحافية ما أظهرته التحقيقات الأولية، حيث أشار إلى أنها جريمة جنائية، ولا وجود لدوافع أخرى حولها، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويُشار إلى ان الفنان الراحل كان يعمل ضمن فريق برنامج "نعثلة" الذي عُرض على شاشة قناة "الشرقية" الفضائية خلال الموسم الرمضاني الماضي (2020) إلى جانب الإعلامي الساخر أحمد البشير، علماً أن العمل تعرّض بالانتقاد للوضع السياسي والأمني في العراق الذي يشهد سيطرة الجماعات المسحلة على الكثير من مفاصله.

وجريمة اغتيال حكيم ليست فريدة من نوعها، فالأراضي العراقية تشهد بين الحين والآخر العديد من عمليات الاغتيال لناشطين وفنانين وإعلاميين.
المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-04
21:00 | 2020-12-04
18:00 | 2020-12-04
16:21 | 2020-12-04
15:30 | 2020-12-04
15:00 | 2020-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website