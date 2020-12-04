اغتيال فنان عربي شاب ليلاً

تعرّض الفنان العراقي أحمد حكيم لعملية اغتيال أدت إلى مقتله على الفور، وحدث ذلك في وقت متأخر من الليل في منطقة الشعلة شمال غربي العاصمة العراقية بغداد.

وفي هذا السياق، قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء خالد المحنا إن "جريمة قتل الفنان أحمد الحكيم معلومة التفاصيل"، لافتاً إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادثة من أجل كشف ملابساتها ومعرفة الفاعلين.وذكر في تصريحات صحافية ما أظهرته التحقيقات الأولية، حيث أشار إلى أنها جريمة جنائية، ولا وجود لدوافع أخرى حولها، من دون أن يكشف عن المزيد من التفاصيل.ويُشار إلى ان الفنان الراحل كان يعمل ضمن فريق برنامج "نعثلة" الذي عُرض على شاشة قناة "الشرقية" الفضائية خلال الموسم الرمضاني الماضي (2020) إلى جانب الإعلامي الساخر أحمد البشير، علماً أن العمل تعرّض بالانتقاد للوضع السياسي والأمني في العراق الذي يشهد سيطرة الجماعات المسحلة على الكثير من مفاصله.وجريمة اغتيال حكيم ليست فريدة من نوعها، فالأراضي العراقية تشهد بين الحين والآخر العديد من عمليات الاغتيال لناشطين وفنانين وإعلاميين.