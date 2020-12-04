فنون ومشاهير

الموت يغيب رئيس الكونسرفتوار الموسيقار بسام سابا.. والسبب كورونا

Lebanon 24
04-12-2020 | 14:58
A-
A+
Doc-P-771918-637426908592230549.jpg
Doc-P-771918-637426908592230549.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي رئيس المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" الموسيقار بسام سابا، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.

وكان سابا يقاوم مضاعفات الفيروس بعدما أُدخل الشهر الماضي الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وتم نقله الى المبنى الخاص لمعالجة مرض الكورونا التابع للمستشفى. 

وقد نعته أستاذة الموسيقى في الكونسرفتوار، الفنانة سما، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "مديرنا في المعهد الوطني اللبناني السيد بسام سابا رحمه الله".
 
بدوره كتب وزير الزراعة والثقافة عباس مرتضى عبر حسابه على "تويتر": "فقدنا أحد أركان وزارة الثقافة، ورمزا من رموز الثقافة والموسيقى والفنّ في لبنان رئيس مجلس الادارة والمدير العام للمعهد الوطني العالي للموسيقى الموسيقار بسام سابا وبرحيله يفتقد لبنان اليوم موسيقيا مبدعا ربط بموسيقاه واعماله الفنية الشرق والغرب".
 
 

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2020-12-04
21:00 | 2020-12-04
18:00 | 2020-12-04
16:21 | 2020-12-04
15:30 | 2020-12-04
15:00 | 2020-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website