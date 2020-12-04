الموت يغيب رئيس الكونسرفتوار الموسيقار بسام سابا.. والسبب كورونا

توفي رئيس المعهد العالي للموسيقى "الكونسرفتوار" الموسيقار بسام سابا، متأثراً بتداعيات إصابته بفيروس كورونا.وكان سابا يقاوم مضاعفات الفيروس بعدما أُدخل الشهر الماضي الى مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت، وتم نقله الى المبنى الخاص لمعالجة مرض الكورونا التابع للمستشفى.وقد نعته أستاذة الموسيقى في الكونسرفتوار، الفنانة سما، عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، وكتبت: "مديرنا في المعهد الوطني اللبناني السيد بسام سابا رحمه الله".