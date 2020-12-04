زفاف جيسيكا عازار قريب.. ستتزوج بهذا البلد ومعلومات عن "العريس"

نشر موقع "النهار" خبراً يشير الى أن الاعلامية جيسيكا عازار ستدخل الذهبي قريباً، برغم عدم نشر عازار أي صورة رسمية لهما في حسابها عبر "إنستغرام"، مفضّلة إبعاد حياتها الشخصية من الأضواء.

وفي المعلومات الخاصة، فإنّ التحضيرات لزفاف عازار باتت قريبة، وهي ستتزوّج مدنياً من محمد صوفان في تركيا، على أن تتولى باميلا منصور التحضيرات الخاصة بالحفل.