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فنون ومشاهير
زفاف جيسيكا عازار قريب.. ستتزوج بهذا البلد ومعلومات عن "العريس"
Lebanon 24
04-12-2020
|
16:21
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نشر موقع "النهار" خبراً يشير الى أن الاعلامية جيسيكا عازار ستدخل الذهبي قريباً، برغم عدم نشر عازار أي صورة رسمية لهما في حسابها عبر "إنستغرام"، مفضّلة إبعاد حياتها الشخصية من الأضواء.
وفي المعلومات الخاصة، فإنّ التحضيرات لزفاف عازار باتت قريبة، وهي ستتزوّج مدنياً من محمد صوفان في تركيا، على أن تتولى باميلا منصور التحضيرات الخاصة بالحفل.
أما عن زوج عازار المستقبلي والذي أثار فضول كثر لمعرفة المزيد عنه، فهو ابن بلدة جويا الجنوبية، يعمل في افريقيا ويتنقّل بحكم عمله بين لبنان وافريقيا. وقد دخل الثنائي في العلاقة منذ نحو السنة.
و
احتفل أخيراً بعيد ميلاده
إلى جانب عازار وعدد محدود من الأصدقاء، ونشرت إحدى صفحات "فانز" عازار مجموعة من الفيديوات تظهر الانسجام الكبير بين الثنائي.
المصدر:
النهار
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