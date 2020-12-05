فنون ومشاهير

بينهم وائل كفوري ومايا دياب.. مشاهير تحولوا من أقرب الأصدقاء إلى ألد الأعداء

Lebanon 24
05-12-2020 | 12:00
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نتذكر سويًا مشاهير تحولوا من أقرب الأصدقاء إلى ألد الأعداء وصدموا الجمهور بأزماتهم التي خرجت الى العلن بفيديوهات وتصريحات وقصف جبهات.

والخلافات متعددة منها المنافسة ومنها الكلام غير المدروس، وبعضها سببها الحب المبطّن والغيرة. فمن هم هؤلاء المشاهير؟

مايا دياب ووائل كفوري

بعد صداقة متينة جعلتهما عرضة للشائعات لسنوات طويلة، وبعدما كانت مايا تمنع أي شخص أن يسألها عن علاقتها بوائل، وكانت تعتبره النجم الأول، تفاجئ الجميع بكلام الاثنين عن بعضهما. فوائل وفي برنامج تخاريف مع وفاء الكيلاني، اختار انزال مايا من الباص كي تصعد هيفا وهبي مكانها، وبعد هذه المقابلة وردًا عليه قالت مايا "هو في الباص وأنا في الصاروخ الى المريخ. هناك فرق شاسع في التنقلات".

شمس وأحلام

جمعت بين شمس وأحلام صداقة منذ أكثر من 10 سنوات، ولكنها تحولت الى عداوة ومحاكم وصراعات تاريخية وكلام جارح، الى حدود اتهام شمس لأحلام بأنها سبب طلاقها.

أصالة وأنغام

كانت علاقة الصداقة القوية التي جمعت أصالة وأنغام على اختلاف شخصيتيهما حديث الجمهور والصحافة لسنوات طويلة، ولكن للأسف شهد العام 2019 خلاف كبير بين النجمتين جعلهما تتحدثان بقساوة بالغة عن بعضهما، وذلك على خلفية زواج أنغام من أحمد مصطفى، زوج ابنة أخت طارق العريان. وكانت الأخبار قد تحدثت عن نية أصالة لمصالحة أنغام ولكن الأخيرة رفضت الصلح!

محمد سامي وغادة عبد الرازق

جمع النجاح الكبير بين محمد سامي وغادة عبد الرازق في مسلسل حكاية حياة وكان الحديث بينهما على أتم الوفاق والصداقة، ولكن سرعان ما انفجر بينهما الخلاف، واتهمت غادة عبد الرازق المخرج سامي بتعاطيه للمخدرات خلال التصوير، واتهمها هو بارسالها لبلطجية الى منزله تعرضوا له بالضرب. ورغم الهدنة بينهما، الا أنه حتى الآن يصر أنه لن يعمل معها بعد الآن. خلاف النجمات مع محمد سامي ليس جديدًا،﻿ فهيفاء أيضًا ﻿انقلبت عليه بعد نجاح وعمل مشترك.
المصدر: ياسمينا
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