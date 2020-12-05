فنون ومشاهير

بعد الخلاف.. شقيق الفنانة الشهيرة يصالحها برسالة مؤثرة

Lebanon 24
05-12-2020 | 09:00
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قام الفنان وائل عبد العزيز بتوجيه رسالة دعم إلى شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز، وكتب في منشور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ربنا يكرمك ويوفقك ويحفظك".
وتابع وائل عبد العزيز:" ربنا عالم الواحد مش عايز حاجة من الدنيا غير إني أشوفك ناجحة ومرتاحة فى اختياراتك بالشكل اللى يليق بيكي".
والجدير بالذكر أن وائل عبد العزيز كان قد كتب خمسة أشهر عبر فيسبوك رسالة لها جاء فيها: "أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكي العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".
وأضاف: "في النهاية إنتى حرة واخترتي اللى يريحك ويناسبك والموضوع دلوقتي ما ليش فيه. ودى حياتك الخاصة وليكي مطلق الحرية في اختيارها".
المصدر: نواعم
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