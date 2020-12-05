فنون ومشاهير

مخرج يعتدي على ممثلين.. ويطردهم

Lebanon 24
05-12-2020 | 22:00
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إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو توثّق مشاجرة ومشاداة كلاميّة بين عدد من العاملين والمخرج محمد سامي في كواليس مسلسل "نسل الأغراب".

وظهر عدد كبير من العاملين داخل المسلسل في مشاجرة وتراشق ألفاظ مع مخرج المسلسل محمد سامي بسبب أجورهم حيث قال أحدهم أن المخرج قام بضرب سيدة وقام بكسر قدمها وضرب آخرين إلا أن محمد سامي لم يظهر حتى الآن ليردّ بالنفي أو التأكيد .

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" من المقرر عرضه في رمضان المقبل وهو بطولة أحمد السقا وأمير كرارة وأحمد صلاح السعدني وأسماء أبو اليزيد من إنتاج سينرجي، تأليف وإخراج محمد سامي.
 
 
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