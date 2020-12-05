عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)

حبيبتي دانا الف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة ، تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة ، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليئ بالنّجاح ، اميرتنا الغالية دانا❤️ #Congratulations @DanaHallani pic.twitter.com/Xyv0eMsSF8
— Assi El Hallani (@assihallani) December 4, 2020
حبيبتي دانا الف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة ، تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة ، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليئ بالنّجاح ، اميرتنا الغالية دانا❤️ #Congratulations @DanaHallani pic.twitter.com/Xyv0eMsSF8