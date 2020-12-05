فنون ومشاهير

عاصي الحلاني يتلقّى الخبر الأفرح لقلبه من إبنته (صورة)

Lebanon 24
05-12-2020 | 15:00
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تلقّى فارس الغناء العربي عاصي الحلاني الخبر الأفرح لقلبه في هذه السنة وهو خبر نجاح إبنته دانا وحصولها على درجة الماجستير.

ووجّه عاصي رسالة لإبنته عبّر فيها عن إعتزازه بنجاحها الذي أتى بعد مثابرة وإجتهاد متمنيا لها مستقبل مليئ بالنجّاح.

ونشر عاصي صورة جمعته مع إبنته دانا وزوجته كوليت أرفقها برسالة جاء فيها : "حبيبتي دانا الف مبروك يا روحي خبر نجاحك وحصولك على درجة الماجستير هو الخبر الأكثر فرح لقلبي هذه السنة ، تعبك واجتهادك أثبت من خلال نجاحك اليوم أنّك طموحة متميّزة ومثابرة ، نحن فخورون بكِ ونتمنّى لك احلى مستقبل مليئ بالنّجاح ، اميرتنا الغالية دانا".
 
  
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