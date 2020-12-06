فادي شربل ينفي انفصاله عن كارين رزق الله.. والأخيرة تلتزم الصمت

انتشرت منذ أكثر من سنة أخبار عن طلاق الممثلة كارين رزق الله من زوجها الممثل فادي شربل بعد علاقة زواج دامت لسنوات طويلة.

وتردد انهما انفصلا عن بعضهما وكل منهما يعيش حياته كما يريد.

وفي مقابلة أجريت حديثا مع فادي شربل ، فاجأ الكل حين قال إنه لم يطلق كارين ولا يزالان سويًا، واعترف أن مشاكل وخلافات كبيرة كادت تفرقهما عن بعض لكنها وصلا إلى التسوية والصلح.

ولكن حتى الآن تلتزم كارين الصمت ولم تنفِ طلاقها ولم تؤكد عودتها إلى فادي.

والغريب أن الثنائي لا يتابعان بعضهما على السوشيل ميديا ولا يعلقان على صور بعضهما أو يشجعان بعضهما على الأعمال القادمة ولا يزال الغموض سيّد الموقف.