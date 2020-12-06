بعد الرمز التعبيري غير اللائق.. مؤشر جديد على رفض هيفا وهبي المصالحة مع ابنتها

لا تزال تصريحات زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي تحدث الكثير من الجدل، خصوصا انها قالت لأول مرة ان والدتها هي سبب شهرتها.

وتوقع الجمهور عودة المياه إلى مجاريها بين الأم وابنتها ولاسيما ان زينب أصبحت اكثر تسامحا مع والدتها بعد قطيعة دامت سنوات طويلة بسبب خلافات عائلية.

وفاجأت هيفا الجميع برد فعلها عندما علقت عبر خاصية "الستوري" قائلة: برجع بعيدها، ركبت هيدا الاكسسوار على كتافي لكل اللي مفكر أنه بعد قادر يطلع عليهم، ووضعت رمزا تعبيريا غير لائق.

هذا الرمز اعتبره كثيرون بأنه رسالة غير مباشرة لابنتها زينب فياض تتهمها فيها باستغلال اسمها لتحقيق الشهرة.

اللافت بالأمر ان هذا التعليق ليس الوحيد الذي فسر عدم رضا هيفا على تصرفات ابنتها فقد أعادت نشر تغريدة عبر صفحتها على تويتر عن الشائعات التي طالتها مؤخرا وهي وجود أنباء عن صلح ولقاء قريب مع ابنتها.

وتفاعلت هيفا مع العديد من تغريدات معجبيها التي تظهر وقوف جمهورها معها ضد من يستغلونها.