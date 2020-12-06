نانسي عجرم منزعجة كثيراً.. ما السبب؟

حققت نانسي عجرم إنجازاً جديداً في مسيرتها الفنية خلال الأيام الماضية، حيث تُعد أول نجمة عربية تتجاوز مشاهدات أعمالها الغنائية مليارَي مشاهدة عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب لتكون الأولى عبر اليوتيوب، كما أنها الأولى أيضاً بعدد متابعيها عبر اليوتيوب الذي وصل إلى 5 ملايين مشترك عبر قناتها الرسمية.

وبعيداً عن إنجازاتها الفنية، تحاول نانسي تجاهل ما تردد أخيراً عن حبس زوجها الدكتور فادي الهاشم في قضية القتيل محمد الموسى.

فبعد العديد من الأخبار عن مواجهة زوج نانسي عجرم تهمة القتل العمد واستعداده للحبس عشرين عاماً، أكد مصدر خاص لـ "نواعم" أن هذا الكلام غير صحيح وأن الحكم النهائي لم يصدر بعد، ومن المقرر أن يُعلَن عنه العام المقبل؛ فما زالت التحقيقات مستمرة ولم تنته بعد.

وقد علمت "نواعم" أن نانسي انزعجت كثيراً من هذه الأخبار التي ترددت بكثرة خلال الأيام الماضية، وحاولت أن تتجاهلها تماماً وتتواصل مع جمهورها عبر صفحات السوشيال ميديا باستمرار خاصة عبر تويتر.

وكانت نانسي عجرم قد نشرت قبل ساعات حملتها الدعائية كسفيرة لتطبيق جديد خاص بتنمية مهارات الأطفال بعنوان "بستان" الذي يخصّ الأطفال بأفلام ومسلسلات وببرامج أخرى لتنمية مهاراتهم.

وظهرت نانسي بشكل مختلف حيث بدا وجهها منتفخاً ما أثار التساؤلات عن امكانبة ان تكون حاملا بطفلها الرابع.