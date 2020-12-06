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فنون ومشاهير
إيقاف اعلامية ومنعها من العمل في أي وسيلة إعلامية
Lebanon 24
06-12-2020
|
21:00
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بسبب الحلقة التي أذاعت فيها الإعلامية ريهام سعيد كيفية صيد الثعالب وأثارت ضدها هجوماً واسعاً على الـ"سوشيال ميديا"، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار لحين انتهاء التحقيقات معها بالتضامن مع الممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها.
وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة من المجموعات المهتمة بحقوق الحيوان عبر "فيسبوك"، وصلت لحد المطالبة بمقاطعة برنامج "صبايا الخير" بسبب إمساكها وفريق عمل البرنامج بثعلب صحراوي حي، وأصدرت قناة النهار بيانا للاعتذار عن عرض هذه الحلقة موضحة أنه تم حذفها من كل المنصات.
يذكر أن ريهام سعيد عادت إلى الظهور عبر شاشة قناة النهار، في حلقة جديدة من برنامج "صبايا الخير" وكتبت موضحة عبر حسابها على "إنستغرام": "بسم الله توكلت على الله، استنوني النهارده وكل اتنين والتلات والأربع علي شاشة النهار الساعة 9:30 بإذن الله".
وفي أول تعليق لها عقب صدور قرار الإيقاف وإحالتها للتحقيق نشرت ريهام مقطع فيديو من الحلقة عبر حسابها على "إنستغرام"، وتظهر فيه وهي تحث الصيادين على التعامل برفق مع الثعلب.
وعلقت ريهام على الفيديو بقولها: "أي حاجه من عند ربنا حلوه وخير الحمد لله".
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