إيقاف اعلامية ومنعها من العمل في أي وسيلة إعلامية

بسبب الحلقة التي أذاعت فيها الإعلامية ريهام سعيد كيفية صيد الثعالب وأثارت ضدها هجوماً واسعاً على الـ"سوشيال ميديا"، قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وقف برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار لحين انتهاء التحقيقات معها بالتضامن مع الممثل القانوني لقناة النهار بعد صدور العديد من الشكاوى ضدها.وكانت ريهام سعيد قد تعرضت لحملة انتقادات واسعة من المجموعات المهتمة بحقوق الحيوان عبر "فيسبوك"، وصلت لحد المطالبة بمقاطعة برنامج "صبايا الخير" بسبب إمساكها وفريق عمل البرنامج بثعلب صحراوي حي، وأصدرت قناة النهار بيانا للاعتذار عن عرض هذه الحلقة موضحة أنه تم حذفها من كل المنصات.