جورج كلوني يكشف سرًا غريبًا عن حياته الخاصة

كشف الممثل جورج كلوني، سرًا عن حياته الخاصة حيث لفت الى أنه أنه يقوم بقص وتصفيف شعره بنفسه وذلك من خلال استخدام المكنسة الكهربائية.وقال "كلوني": "طيلة 20 سنة أجرح نفسي خلال قص شعري ومع قدوم فيروس كورونا وإغلاق صالونات مصففي الشعر أعتمد اليوم على نفسي بذلك من خلال استخدم المكنسة الكهربائية لالتقاط الشعر وبمساعدتها أقص شعري".