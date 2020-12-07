عمرو دياب ترك دينا الشربيني وهي حامل؟ (صورة)

تناقلت بعض المواقع خبراً مفاده أن الفنانة المصرية دينا الشربيني حامل من الفنان عمرو دياب، ولهذا حدث خلاف كبير بينهما وتركها الأخيرعلى إثره.

واستندت المواقع على صور قديمة تظهر فيها دينا ببطن منتفخ بعض الشيء.

الا ان هذه الأخبار غير صحيحة وتندرج تحت قائمة الشائعات، فدينا ليست حاملاً والصور المتداولة من عيد ميلادها في آذار 2019.

إذاً عمرو لم يترك دينا لإنها حامل، وأغلب ما تنشره المواقع حول خلافهما غير صحيح، وما يزيد الأمر تعقيداً ويفتح الباب للشائعات هو صمت الثنائي وعدم تعليقهما على الأمور وتوضيح حقيقة خلافهما.