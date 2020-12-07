نهاية مسلسل "الهيبة" مفتوحة.. ومصير نمر السعيد بدأ يتكشّف

يصح القول إنه في الحلقة 24 من مسلسل "الهيبة"، يبدأ الرد المباشر من قبل "جبل شيخ الجبل" تجاه نمر السعيد بعد انفجار حافلة فارغة كانت ينقلها شاهين ابن عم جبل إلى أحد الاماكن ومقتل ما لا يقل عن 10 مرافقين يتبعون لشيخ الجبل.

والواضح في الحلقة نفسها تكتل أبناء العم شاهين وجبل شيخ الجبل وحتى علي شيخ الجبل المهدد بالثأر من شاهين، بعدما قتل علي والد شاهين بحسب المسلسل الخاص بإنتاج الجزء الرابع، حيث تكتل الجميع من أجل الإطاحة بنمر السعيد الذي دخل الهيبة ودمّر أهلها عن طريق استثماره معمل اللبن التابع لآل شيخ الجبل وتحويله إلى معمل لحبوب الكبتاغون.

وعلمت" نواعم" من مصادر خاصة أن نهاية الجزء الرابع تبدو مفتوحة على الأحداث بانتظار تتمة الجزء الأخير، والواضح أن انتصار شيخ الجبل بدأ يفرض نفسه بعدما خانه مجموعة من المقربين واكتشف في الحلقة نفسها عن "الخلوي" خاصة الصيدلي أنه في حوزة نمر السعيد، في وقت سيحاول إنقاذ ما بقي من الأسرى لدى نمر السعيد.

أما نمر السعيد، فيتمكن من الهرب من القرية عائداً إلى الخارج بعدما ينهي شيخ الجبل من قبضته، في وقت يقع أهل القرية ضحايا سلبهم أموالهم ورهن عقاراتهم لمصلحة الرجل الذي توهم أن بإمكانه السيطرة على قرية تُعرف بولائها لعائلة شيخ الجبل.