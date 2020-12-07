غدي يفاجئ الجميع بحفل زفافه.. والعروس شقيقة إعلامية شهيرة تخطف الأنظار بجمالها (فيديو)

بعد إعلانه الشهر الماضي دخوله القفص الذهبي بصور التقطها من تركيا، إحتفل الفنان غدي بزفافه على الشابة ملاك الإختيار شقيقة الاعلامية ليال الاختيار، في أجواء عائلية مميزة وبحضور بعض الأصدقاء.

وحرص غدي على مشاركة متابعيه بالتحضيرات الأولية والاساسية للحفل في إحد المطاعم في بيروت من خلال مقطع فيديو نشره عبر تطبيق انستغرام استعرض خلاله الزينة والورود الملونة والشموع وكامل التجهيزات التي اختارها مع عروصه، شقيقة الإعلامية اللبنانية ليال الإختيار.

كما نشر عبر خاصية الستوري مجموعة من الصور للبدلة التي اختارها باللونين الأبيض والأسود وزيّن الجاكيت ببروش فضي على شكل تمساح.

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أما العروس فتألقت بفستان أبيض "أوف شولدر" مع قفازات طويلة من الستان، وجاء التصميم ناعم بقصّة ضيقة مع بعض التول من الأسفل وبتطريزات خفيفة على كامل القماس. وأضافت الشابة مجموعة من المجوهرات الأنيقة.

وكانت ملاك نشرت صورا لها برفقة عريسها عبر صفحتها على انستغرام وأعلنت خبر ارتباطها بالنجم اللبناني من تركيا.