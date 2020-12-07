فنون ومشاهير

إبنة دريد لحام تردّ على شائعة وفاته.. وفيديو يظهر حالته الصحية

Lebanon 24
07-12-2020 | 21:00
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في الساعات الأخيرة تصدر إسم النجم السوري دريد لحام بعد انتشار شائعة وفاته بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي، رغم أنه وجه تهنئة لزميلته النجمة شريهان مناسبة يوم ميلادها أمس الأحد.

 

وتناقلت بعض الصفحات على مواقع التواصل خبر وفاة النجم القدير، ما دفع ابنته ديمة لحام إلى الخروج عن صمتها ونفي كل ما يتردد، مؤكدة أنه بصحة جيدة وكل ما تم تداوله ما هو إلا مجرد إشاعة أطلقتها بعض الصفحات على السوشيال ميديا لزيادة التفاعل عليها وكسب الإعجابات .

 

ولفتت الى أنها والدها "لم يعد يكترث بهذه النوعية من الأخبار فهي ليست المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات عن وفاته".

 

وأعربت ديمة عن إستنكارها لهذا الأمر، مشيرة إلى أنه "من المعيب استغلال أرواح وحياة الناس من أجل مكاسب عامة وعدم مراعاة وقع مثل هذه الأخبار على من تطوله وعائلته ومحبيه".

 

وفي فيديو نشره الاعلامي ربيع هنيدي، ظهر فيه مع "أبو ثائر" ووجه عبره رسالة للنجمة المصرية شيريهان بمناسبة يوم ميلادها قائلاً: "كثير مشتاق لك وما بنسى الأربع، خمس أيام اللي قضيتيهم عنا بالبيت. يا ريت نرجع نشوفك عنا أو تشوفينا عندك ما بتفرق"، نافياً بذلك كل الشائعات.

A post shared by Rabei Huneidi / ربيع هنيدي (@rabihhenedi)


المصدر: لها
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