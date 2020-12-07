فنون ومشاهير

إبنة عمرو دياب تخطف الانظار مجددا بصورها مع حبيبها الوسيم في أحد الملاهي الليلية

Lebanon 24
07-12-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-772754-637429467048333270.jpg
Doc-P-772754-637429467048333270.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شاركت جنا عمرو دياب متابعيها على تطبيق انستغرام بصور حديدة في أحد الملاهي الليلية مع مجموعة من اصدقائها من بينهم حبيبها.

وظهرت جنا في الصور بإطلالة انيقة ببلوفر أسود مكشوف عند الأكتاف والصدر والظهر وأكملت اطلالتها الجميلة بمكياج خفيف وهادئ وتركت شعرها الناعم منسدلاً على اكتافها، وبدت في غاية الجمال.
 
ولفتت الشابة الأنظار لجرأتها في الظهور باستمرار مع الشاب الإنكليزي الجنسية، ويُدعى جوش ميلر اوبراين، الذي تعيش معه قصة حب جديدة في لندن.
 



وكان الشاب قد أثار ضجة كبيرة بين متابعي ابنه "الهضبة" بعدما ترك تعليقاً على صورته مع جنا قائلًا لها بالإنكليزية: "أحبك"، لترد عليه الأخيرة: "أنا أكثر".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
22:12 | 2020-12-07
21:00 | 2020-12-07
18:00 | 2020-12-07
15:00 | 2020-12-07
14:37 | 2020-12-07
12:00 | 2020-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website