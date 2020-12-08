قصة حب تجمع جو صادر بماريتا الحلاني!

وقّع الممثل جو صادر على بطولة مسلسل بعنوان (الحي الشعبي) من ٦٠ حلقة، يعرض في رمضان ٢٠٢١، يقدم فيه شخصية جديدة ومختلفة، لعامل تصليح سيارات يعيش في حيّ شعبيّ متواضع، ويواجه مشاكل الحيّ وأهله، في قالب دراميّ مشوّق.يتشارك جو في العمل قصة حبّ تجمعه بالشخصية التي تقدمها ماريتا الحلاني التي تشاركه البطولة مع مجموعة من النجوم، في ظروف غريبة وغير عادية، وتتخلل تلك القصة أحداث وحكايات تفرض واقعاً معيناً يسوق الأحداث في غير مجراها المتوقع.نذكر أنّ العمل إنتاج (مروى غروب) للمنتج مروان حداد، تأليف فيفيان أنطونيوس وإخراج جورج روكز، وسينطلق تصويره هذا الأسبوع في بيروت.