ملحن ومنتج في ذمة الله... والسبب كورونا

غيّب الموت المنتج والملحن جان صليبا بعد صراعه مع فيروس كورونا، وقد نعاه الفنان عامر زيان عبر التويتر قائلا:“ألله يرحم ترابك ويرحم روحك يا صديقي ويا خيي الوفي بكرت كتير يا جان صليبا ما كنت حابيب اسمع هالخبرية كنت عم قاتل تا تظمط الله يرحمك يا جان”.موقعنا يتقدم من عائلة الفقيد والجسم الفني بأحر التعازي، راجين الله ان يسكنه فسيح جناته.