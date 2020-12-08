إليسا تنعي صديقها بحزن: "رفيق دربي رحل عن الدني".. ماذا قالت هيفا ونانسي؟

عبّرت الفنانة إليسا عن حزنها الكبير بعد رحيل الملحن والمنتج جان صليبا إثر إصابته بـ"كورونا".ونعت إليسا صليبا الذي كان قد إكتشفها وعمل معها في أوائل مشوارها الغنائي حيث أكّدت أن قلبها محروق على وفاته، قائلة: " قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".وعادت إليسا وغرّدت: "ما كنت عارفة رح ازعل هل القد.. أخ يا جان".كما نعى عدد نجوم الغناء المنتج الغنائي الشهير حيث كتبت هيفا وهبي: "لله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً!".