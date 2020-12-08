فنون ومشاهير

إليسا تنعي صديقها بحزن: "رفيق دربي رحل عن الدني".. ماذا قالت هيفا ونانسي؟

Lebanon 24
08-12-2020 | 09:00
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عبّرت الفنانة إليسا عن حزنها الكبير بعد رحيل الملحن والمنتج جان صليبا إثر إصابته بـ"كورونا".

ونعت إليسا صليبا الذي كان قد إكتشفها وعمل معها في أوائل مشوارها الغنائي حيث أكّدت أن قلبها محروق على وفاته، قائلة: " قلبي محروق محروق محروق. رفيق دربي وصديقي جان صليبا رحل عن هالدني بأكتر طريقة محزنة، بهالمرض يللي عم يهدد البشرية ونحنا مش قادرين نعمل شي. ما في أبشع من هالخبر. شو كان بعد عندو طاقة وحياة وخفة دم... الله يرحمك يا صديقي".

وعادت إليسا وغرّدت: "ما كنت عارفة رح ازعل هل القد.. أخ يا جان".

كما نعى عدد نجوم الغناء المنتج الغنائي الشهير حيث كتبت هيفا وهبي: "لله يرحمك جان صليبا ويصبّر عيلتك خبر محزن جداً!".
 
وكتبت ميريام فارس: " الله يرحمك جان صليبا، فلّيت بكّير كتير، أحرّ التعازي لعائلتك، تكون نفسك بالسما".
 
كما غرّدت أيضاً نانسي عجرم: "تركتنا بكير كتير جان صليبا، الله يرحمك وتكون نفسك بالسما، كسرت قلوبنا عليك، الله يصبر عيلتك وأهلك وكل محبينك على فراقك".
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