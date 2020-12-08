فنون ومشاهير

بأجواء مميزة وصاخبة معتصم النهار يحتفل بعيده.. وهذا عمره

Lebanon 24
08-12-2020 | 21:00
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إحتفل الممثل السوري معتصم النهار بعيد ميلاده الـ 36 برفقة زوجته لين برنجكجي، ومجموعة من أصدقائه وزملائه الفنانين من بينهم المطرب العراقي نبيل سيف.

 

وشارك النجم السوري متابعيه عبر خاصية "الستوري" عبر حسابه على "إنستغرام" بمقاطع فيديو نقل من خلالها أجواء الحفل، وظهر وهو يرقص بعفوية مع زوجته على أنغام الفرقة الموسيقية التي عزفت ألحاناً خاصة له، ومن ثم قام بتقطيع كعكة عيد الميلاد التي زيّنت بتاج ذهبي كبير في الطبقة الاولى منه وعمدت زوجته بعدها الى وضعه فوق رأسه، وسط صراخ الجميع "يا ملك".

A post shared by Laha Magazine - مجلة لها (@lahamag)

 

 
 

وخلال الحفلة قدم الفنان العراقي ومحمد المجذوب أكثر من أغنية احتفالا بالمناسبة.

 

وتلقى معتصم التهاني من زملائه الفنانين ومحبيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأثنوا على روحه الجميلة وعفويته في المقاطع التي انتشرت من الحفل، متمنيين له النجاح في مسلسل الجديد DNA الذي ينطلق عرضه السبت القادم عبر منصة "شاهد".

المصدر: لها
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