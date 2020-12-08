ممثل لبناني يفقد والده أثناء تصوير مسلسله.. ويعلّق: انا كتير موجوع

فُجع الممثل باسم مغنية بخبر وفاة والده فجر اليوم الثلاثاء وذلك خلال تصوير مسلسله الجديد "قارئة الفنجان".

ونعى باسم والده الراحل بتغريدة جاء فيها: أنا كتير موجوع يا بيي، كتير صعبة".

أنا كتير موجوع يا بيي، كتير صعبة pic.twitter.com/V4W63Jr9BC

— Bassem Moughnieh (@Bassemmoughnieh) December 8, 2020

يصلى على جثمان الراحل بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء حيث يوارى الثرى في مدافن بلدته طيردبا.

وبسبب الأوضاع الراهنة وفيروس كورونا تتقبل العائلة التعازي عبر الهاتف.

كما كشفت الممثلة ورد الخال في تعليق عبر حسابها على انستغرام “ان باسم تلقى خبر وفاة والده في موقع تصوير مسلسله الساعة 1.30 بعد منتصف الليل. فنان كُسر قلبه وهو يعمل للحياة للفن للفرح".