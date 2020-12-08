راغب علامة يعلّق على موضوع ترشيد الدعم: المواطن يموت مش مهم المهم النهب يدوم

علّق الفنان ستار راغب علامة على موضوع ترشيد الدعم الذي يطرح جدّياً خلال الأيام القليلة الماضية .

واشار راغب في تغريدة له عبر "تويتر" إلى أن هذا الموضوع لن ينفع طالما لا وجود لجهات رقابية وقوانين تحاسب بشراسة وبشفافية مؤكّداً على أن الطبقة السياسية ستجد ألف طريقة لإستغلال هذا الترشيد .

وكتب : " لا موضوع الدعم ولا ترشيد الدعم سينفع طالما لا وجود لجهات رقابية وقوانين قاسية تحاسب بشراسة وبشفافية ! فالسرقة كالعادة ستكون هي سيدة الموقف ! والسبب معروف !! الطبقة السياسية سوف تجد١٠٠٠ طريقة لاستغلال ترشيد الدعم لمصلحتها ومصلحة جماعتها وخلّي المواطن يموت مش مهم !المهم النهب يدوم " .