فنون ومشاهير

كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)

Lebanon 24
09-12-2020 | 15:00
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصفوه بـ"الصادم" من كواليس تصوير مسلسل "نسل الأغراب"، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة.

وصرح مصدر من داخل العمل، أن "الخلاف لم يكن بين نجمي المسلسل، ولكن كان بين المخرج محمد سامي، وعدد كبير من العاملين والذين وصل عددهم لنحو 400 موظف، بسبب عدم صرف أجورهم، ليتطور الخلاف إلى حدّ التضارب بالأيدي".

الجدير بالذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يشارك في بطولته الفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، وإلى جانبهما عدد من النجوم منهم: مي عمر، محمد مهران، محمد جمعة، إنجي المقدم، فردوس عبدالحميد، دياب، أحمد فهيم، محمد علاء، أحمد صلاح السعدني، هبة مجدي، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، عماد زيادة، أسماء أبو اليزيد، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.
المصدر: سبوتنيك
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