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فنون ومشاهير
زوج الفنانة الشهيرة ينقلها بشكل طارئ إلى المستشفى وهي تكشف التفاصيل
Lebanon 24
09-12-2020
|
21:00
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أعلنت الفنانة اليمينة أروى من خلال مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي معاناتها من وعكة صحية مؤخراً. واشارت إلى أنها بدأت تشكو من الألم في بطنها وأنها لم تهتم لذلك في بادئ الأمر مع التذكير بأنها لا تحب تناول الأدوية أو الخلاصات العشبية.
وتابعت أنها عانت بعد هذا من وجع لم تتمكن من تحمله لافتة إلى أن زوجها اصطحبها إلى قسم الطوارئ في أحد المستشفيات. وأضافت أنها لم تتمكن من تبديل ملابسها بسبب حدة الألم وأنها اكتفت بارتداء معطف طويل.
وتابعت أنه تم إجراء كل الفحوصات اللازمة لها وأن هذا لم يظهر وجود أي مشكلة. وأردفت أن السبب قد يكون التوتر أو التعرض للهواء البارد، مع الإشارة إلى أنها كانت تشعر بأن بطنها يتحجر ويتحول إلى كرة من الإسمنت. وأعلمت معجبيها بأنها تتمتع حالياً بحالة جيدة وأنها ستعرض نتائج فحوصاتها على طبيبها الخاص.
المصدر: لها
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