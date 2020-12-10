وائل كفوري يكشف عن نوعين من البشر بطريقته الخاصة

كشف الفنان اللبناني وائل كفوري بطريقته الشعرية الخاصة، عن نوعين من البشر، فكتبت في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الدِّنيي سفينة و القدَر قبطان ‏وأصل البشر نوعين مش غلطان ‏ناس بْ مُهِمِّة باعِتا الله وناس بْ مُهِمِّة باعِتا الشيطان".