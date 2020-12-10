17
o
بيروت
20
o
طرابلس
12
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
9
o
بعلبك
14
o
بشري
15
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
فنون ومشاهير
وائل كفوري يكشف عن نوعين من البشر بطريقته الخاصة
Lebanon 24
10-12-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الفنان اللبناني وائل كفوري بطريقته الشعرية الخاصة، عن نوعين من البشر، فكتبت في صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "الدِّنيي سفينة و القدَر قبطان وأصل البشر نوعين مش غلطان ناس بْ مُهِمِّة باعِتا الله وناس بْ مُهِمِّة باعِتا الشيطان".
المصدر: الفن
الأكثر قراءة
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
Lebanon 24
هل يتراجع الدولار إلى 5 آلاف ليرة؟
11:30 | 2020-12-09
09/12/2020 11:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
Lebanon 24
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
14:01 | 2020-12-09
09/12/2020 02:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
Lebanon 24
الحريري في بعبدا للقاء عون.. و"الملف الابيض" ثالثهما
16:33 | 2020-12-09
09/12/2020 04:33:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
Lebanon 24
سعر صرف الدولار مقابل الليرة اليوم الأربعاء
08:12 | 2020-12-09
09/12/2020 08:12:14
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
Lebanon 24
5 أمبير بـ500 ألف؟
09:15 | 2020-12-09
09/12/2020 09:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2020-12-09
أحمد الفيشاوي يرد على الانتقادات: "لا أتوقف عن القبلات في أي وقت" (فيديو)
21:00 | 2020-12-09
زوج الفنانة الشهيرة ينقلها بشكل طارئ إلى المستشفى وهي تكشف التفاصيل
18:00 | 2020-12-09
بعد الهيبة.. تيم حسن يطلّ على جمهوره في "لوك" جديد (صور)
15:00 | 2020-12-09
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
14:01 | 2020-12-09
فنان لبناني قدير برسالة مؤثرة: "بكّرت يا صديق الطفولة" (صور)
12:00 | 2020-12-09
الملكة رانيا تشارك صورة مع زوجها الملك عبد الله (صورة)
فيديو
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
Lebanon 24
كواليس التصوير تحولّت الى فيلم "أكشن".. هذا ما حصل بين الممثلين والمخرج الشهر (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
Lebanon 24
"Xiaomi" تتحضّر لإطلاق أحدث هواتفها.. هذا ما كشفته التسريبات! (فيديو)
15:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
Lebanon 24
اعتداءات إسرائيلية على أهالي الجولان المحتل.. وإصابة أكثر من 20 شخصاً!
14:00 | 2020-12-09
10/12/2020 07:39:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact