عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل

تفاعل الناشطون بشكل واسع مع تغريدة الممثل عادل كرم على "تويتر".

وكان كرم نشر صورته بشخصية "نمر السعيد" في مسلسل "الهيبة". وعلّق كرم عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم حسن بمقطع فيديو لمشهد له وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".

وإحتدم الصراع بين كرم وتيم، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا".

في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟🤨🤨🤨 https://t.co/NxPjOK1d8G — Adel Karam (@adelkaram9) December 9, 2020

وبعد عرض الحلقة، انهالت التعليقات على تغريدة كرم. وأثنى الناشطون على أداء كرم فراح يعيد نشر تعليقاتهم وبينهم إعلاميون مثل ريما نجيم وجمانة بو عبد.

جمانة، كلامك الحلو من القلب أحلى نتيجة لهالتعب، بتشكرك من كل قلبي❤️❤️❤️ https://t.co/q59uqcFEaY — Adel Karam (@adelkaram9) December 9, 2020