فنون ومشاهير

عادل كرم يهدد تيم حسن.. و"تويتر" يشتعل

Lebanon 24
10-12-2020 | 12:00
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تفاعل الناشطون بشكل واسع مع تغريدة الممثل عادل كرم على "تويتر".
وكان كرم نشر صورته بشخصية "نمر السعيد" في مسلسل "الهيبة". وعلّق كرم عليها قائلاً: "فلتكن معركة ومنتهية"، ليرد عليه تيم حسن بمقطع فيديو لمشهد له وهو يستعد للهجوم على مستودع يتحصّن فيه "نمر" وجماعته، وعلّق: "فــرج".
وإحتدم الصراع بين كرم وتيم، ليرد عادل عليه قائلاً: "في مجال نتفاهم ونرجع نبني من أول وجديد؟، ليعود ويرد تيم، قائلاً: "اليوم بالليل بيبين معنا". 
 
وبعد عرض الحلقة، انهالت التعليقات على تغريدة كرم. وأثنى الناشطون على أداء كرم فراح يعيد نشر تعليقاتهم وبينهم إعلاميون مثل ريما نجيم وجمانة بو عبد. 
 
 
 
 

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