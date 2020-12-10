فنون ومشاهير

هشام حداد بهجوم على نائب "التيار": "هلق بيهجموا بالمسبات" (فيديو)

Lebanon 24
10-12-2020 | 09:00
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شن مقدّم برنامج "لهون وبس" هشام حداد هجوماً على النائب روجيه عازار على خلفية تصريحاته الأخيرة التي قالت فيها ان ملكة فرنسا ماري انطوانيت كانت موجودة في الاشرفية عندما قالت جملتها الشهيرة "إذا لم يجدوا الخبز فليأكلوا البسكويت".
 
وعلّق حداد على حسابه على "تويتر" على تصريحات عازار قائلاً: "ولك بقول ما بدي احكي وهلق بيهجمو بالمسبات بس ولله ما عم تساعدوني!!! ولك شو هيدي!!! شو هااااا ،هيدا اللي استبدلتو المناضلين فيه؟ وبتسألو ليه وصلنا لهون؟ روجيه عازار بحديث حصري عن الثورة الاشرفية". 
 
 
 
وقال عازار في مقابلة عبر الـOTV: "أملك مكتباً للخدمات أمضي فيه ثماني ساعات في اليوم، وأستقبل الناس وأعرف وجعهم وانا إبن الارض. انا لم أولد وملعقة الذهب في فمي. كما حصل في الزمان عندما قالوا لماري روز في الاشرفية "عجبِك انقطع الطحين وانقطع الخبز؟"، فقالت لهم "فليأكلوا البسكويت"، ليصحّح له مقدم البرنامج انها "ماري أنطوانيت". ليُكمل عازار "مع احترامنا لنساء الاشرفية، لكن يُقال ان ماري انطوانيت كانت موجودة في الاشرفية".
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