بعد أيام قليلة على وفاة والده.. باسم مغنية يوجه رسالة مبكية

وجّه الممثل باسم مغنيّة رسالة مبكية ومؤثّرة بعد أيام قليلة على وفاة والده .

وفي منشور عبر حسابه الخاص على " فيسبوك" دعا باسم الأبناء أن يستغلّوا وجود أهلهم لأن الندم لن ينفع بعد فراقهما حيث قال : " الأب والأم يأتيان إلى الحياة مرة واحدة.إستغلوا كل لحظة معهما .الندم لن ينفع بعد فراقهما " .

وأضاف: " أنا استغليت الكثير من اللحظات مع أبي والحمدلله لم أقصر تجاهه ،ومع ذلك أشعر بالذنب لأنني لم أراه أكثر،فقدت أبي حبيبي ومشتاق إليه كثيرا ".

وختم : "ووعد يا أبي أنني لن أنساك ما دمت حيا .وسأخبر أولادي عنك.وسأدعك تفتخر بي أينما كنت، إلى اللقاء يا أبي " .