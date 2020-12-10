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فنون ومشاهير
فيروس كورونا يتسبّب بتأجيل حفل هبة طوجي في القاهرة
Lebanon 24
10-12-2020
|
23:00
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عقب الإعلان عن الحفل الأول للفنانة هبة طوجي في القاهرة، بعد غياب عام ونصف العام، وانتظار الجمهور لموعد الحفل، صدم القائمون على الحفل جمهور هبة بتأجيله خوفاً من تفشّي فيروس كورونا وحرصاً على سلامة الحضور.
الحفل الذي كان مقرراً إقامته يوم الجمعة 18 كانون الأول الجاري، في هايد بارك التجمع الخامس، اختار المنظّمون تأجيله قبل موعده بأسبوعين بدلاً من المخاطرة وإقامته في موعده، نظراً لعلو الأصوات الجماهيرية خلال الأيام الماضية المعبّرة عن قلقها إزاء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر.
وقررت الجهة المنظّمة تحديد موعد أنسب وأجواء أفضل، وذلك نظراً لتزايد القلق في الفترة الأخيرة من معدل الإصابات بالفيروس والتخوف من تفشّي الموجة الثانية من كورونا في مصر، وهو ما قد يؤدي الى قرار منع الحفلات والتجمعات مرة أخرى مثلما حدث منذ أشهر عدة.
وكان من المقرر أن تعيد هذه الحفلة هبة طوجي الى جمهورها المصري بعد غياب نحو عام ونصف العام منذ آخر حفلاتها، وأول إطلالة جماهيرية لها في العالم العربي منذ بداية أزمة كورونا في آذار الماضي، كما كانت ستعقب النجاح العالمي الذي حققته هبة خلال حفلها الكبير في فرنسا، على مسرح الأوليمبيا العريق في باريس، والذي جمعها مع الفنان إبراهيم معلوف والموسيقار أسامة الرحباني لدعم لبنان والشعب اللبناني بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت.
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