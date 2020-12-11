سلاف فواخرجي: أرفض المشاركة بمسلسل "الهيبة"

أكدت الفنانة سلاف فواخرجي أنها لا تقبل المشاركة بمسلسل "الهيبة" وقالت: "الهيبة لا يشبهني ولو عرض عليي لن أشارك"، مشيدة بكل النجوم الذين شاركوا فيه، مضيفة إنها صاحبة مشروع وليست ممثلة تسعى لتنافس غيرها أو تسرد حواراً أمام الكاميرا فقط ولولا ذلك لكانت موجودة على الشاشة طيلة الوقت.

وخلال لقاء معها في برنامج "المختار" الذي يبث على إذاعة " المدينة إف إم" و تلفزيون " الخبر" علقت سلاف فواخرجي على الرسائل المتبادلة بينها وبين زوجها الفنان وائل رمضان على مواقع التواصل الاجتماعي بالقول إنها رسائل عفوية ومفاجئة غالباً. وقالت "أنا ووائل لسنا استعراضيين والدعم المتبادل يتم كزميل مهنة وصديق أما الجزء العاطفي فلا نظهره للناس".