فنون ومشاهير

سهرة 2021 على المحطات اللبنانية.. هكذا سيتوزع "أصحاب التوقعات"

Lebanon 24
11-12-2020 | 12:00
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كتبت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "ليلى وماغي وميشال... نجوم سهرة 2020": "بدأت القنوات اللبنانية تحضّر لسهرة رأس السنة. ولكن هذا العام، تبدو التحضيرات خالية من الحماس، بسبب الازمات المالية التي تضرب القنوات وأدت إلى حصول الموظفين على نصف رواتب. هكذا، مع بدء العدّ العكسي لوداع 2020، يتوقع أن يكون للبصارين مكانة لافتة في جدول الشاشات. فبعدما بات مؤكداً أن ميشال حايك سيكون ضيف سهرة قناة mtv، يبدو أن «الجديد» تتفاوض مع ليلى عبداللطيف لتفرغ توقعاتها ليلة إستقبال 2021". لقراءة المقال كاملاً إضغط هنا
 
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