صورة حققت في ساعة أكثر من 216 ألف إعجاب.. ماذا نشرت نادين نسيب نجيم على حسابها؟

استعادت الممثلة نادين نسيب نجيم ذكرى طفوله وليدها. ونشرت على حسابها الخاص على تطبيق "إنستغرام" صورة ظهرت فيها وهي تتوسطهما فيما كانا لا يزالان في أشهر عمرهما الأولى.

وعبرت عن عاطفتها الكبيرة تجاههما من خلال التعليق: "ولادي بس كانوا صغار ومعجعجين مش عارفة بخدّ مين بدي بلش. ما شاء الله اسم الله على هل خدود".

واثارت بذلك اهتمام الكثير من المتابعين حيث حققت الصورة في الساعة الأولى بعد نشرها أكثر من 216 ألف إعجاب.