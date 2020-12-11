فنون ومشاهير

كتاب يروي سيرة كاظم الساهر.. وهذا ما كان يفعله في بيروت

Lebanon 24
11-12-2020 | 18:00
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كشفت معلومات خاصة لـ" نواعم" ان النجم العراقي كاظم الساهر يناقش مع شقيقه موضوع إصدار كتاب يروي سيرة الفنان الذي حلق نجماً لأكثر من عشرين عاماً، والكتاب تأليف شقيق كاظم الساهر الذي رافقه في مسيرته الفنية وأحبّ أن يكرّم شقيقه.

 

لكن كاظم الساهر طلب قبل أيام من شقيقه استمهاله لحين إنهاء مراجعة الكتاب، كذلك طالبه بإعادة تعديل بعض الحكايات التي وردت في النصوص لأنها بحسب الساهر تذكر أسماء بعض الناس أو هي بمثابة فضائح لا يحبذ الساهر التطرق اليها؛ وهي حصلت في بداية حياته الفنية وعبوره الى العالم العربي عن طريق بيروت التي مكث فيها أكثر من 5 سنوات.

 

اللافت أنها المرة الاولى التي يصدر فيها فنان معروف أو يوافق على إصدار هذا الكتاب وهو لا يزال في عز عطائه الفني والموسيقي.

 

إلى ذلك، علمت "نواعم" أن الساهر كان في بيروت أخيراً، وأحيا حفلاً خاصاً لإحدى العائلات، وشوهدت الصور من المناسبة ويظهر فيها الساهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

ولم يُعرف ما إن كان جديد الساهر سيبصر النور قريباً أم ينتظر صاحب "هذا اللون" مزيداً من الوقت للخروج بإنتاج يليق بالغياب اذ لم يصدر الساهر أيّ أغنية منذ عام ونصف العام.

 

المصدر: نواعم
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