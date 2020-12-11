جورج وسوف في حلقة استثنائية ليلة رأس السنة

يستعد الفنان جورج وسوف للقاء تلفزيوني سيذاع في ليلة رأس السنة، يختتم به عام 2020، والتي ستكون حلقة استثنائية إذ تحمل العديد من المفاجآت.وفي تفاصيل اللقاء، فقد أجرى الإعلامي اللبناني هشام حداد، مقابلة مع "سلطان الطرب" جورج وسوف لصالح فضائية "لنا"، والذي جاء خصيصا من مدينة حمص السورية حيث يقيم في الفترة الأخيرة في بيروت بصحبة فرقته الموسيقية لتصوير اللقاء.تحدث جورج وسوف، في الحلقة عن أزمة فيروس كورونا المستجد، كما سيكشف أسرارا عن زواجه الثاني من ندى زيدان، التي انفصل عنها، كما سيتحدث أيضاً عن ابنتهما عيون، البالغة من العمر 4 سنوات.وسيتطرق جورج وسوف كذلك في اللقاء التلفزيوني إلى مشاريعه الفنية الجديدة في عام 2021، ورأيه فيما يحدث بالوطن العربي.