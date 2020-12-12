فنون ومشاهير

حركة فنية في بيروت: أولى حفلات وداع 2020 .. ماذا عن أسعار البطاقات؟

Lebanon 24
12-12-2020 | 12:00
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كتبت "الأخبار": بعد عام تقريباً على غياب الحفلات الفنية في بيروت إثر انتشار فيروس كورونا، يبدو أن سهرة رأس سنة 2021 ستكسر هذا الجمود. تغزو الطرقات حملة إعلانية تكشف عن أولى حفلات سهرة رأس السنة التي يحييها كل من عاصي الحلاني وملحم زين ونادر الأتات.

 

وفي التفاصيل، أنّ الثلاثي سيجتمع في أحد فنادق العاصمة بعد غياب طويل، بعدما استطاع المنتج علي الأتات جمع المغنين معاً. ومن المتوقع أن تراعي الحفلة المنتظرة المعايير الصحية منعاً لانتشار كورونا. لذلك، فإن الصالة التي ستقام فيها الحفلة ستفتح أبوبها بنصف قدرتها الاستيعابية. فهل تكون هذه الحفلة مقدّمة للإعلان عن سهرات أخرى؟

 

من جهتها، كشفت "فوشيا" انه في ما خص أسعار البطاقات لوحظ انه جرى الأخذ بعين الإعتبار الأوضاع الاقتصادية السيئة التي يمر بها لبنان، إذ تراوحت الأسعار بين 800 ألف ليرة أي ما يوازي 100 دولار أميركي، ومليون و500 ألف ليرة أي ما يوازي 190 دولارا اميركيا في وقت كان سعر البطاقات بالحفلات الكبرى قد وصلت في السنوات الماضية إلى حوالي 700 دولار أميركي للبطاقة الواحدة.

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