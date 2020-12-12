فنون ومشاهير

وائل كفوري يقضي العيد مع ابنتيه.. ما حقيقة الخلاف المستجد مع طليقته انجيلا بشارة؟

Lebanon 24
12-12-2020 | 15:00
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انتشرت مؤخرا اخبار عن ان خلافاً استجدّ بين الفنان وائل كفوري وطليقته أنجيلا بشارة، بعدما كتبت بشارة أنها في عيد الميلاد ستكون وحيدة هذه السنة، الأمر الذي أثارالشكوك عن إمكانية حصول كفوري على حضانة طفلتيه ميشيل وميلانا، وذلك بعد عام من النزاعات التي وصلت إلى الإعلام، وأشارت إلى أن وائل كفوري كان يعنّف زوجته قبيل طلاقهما قبل سنوات، وأنه يبخل على طفلتيه بالنفقة المتوجبة للمنفصلين، في وقت نالت بشارة حضانة ابنتيها، وهي تستقر حالياً في منزلها بهدوء.

 

خلاف جديد

 لكن ما حصل قبل أيام هو أن وائل طلب قضاء عيد الميلاد مع ميشيل وميلانا، وذلك قبل سفره لإحياء ليلة رأس السنة في دبي.

 

فوافقت أنجيلا على طلبه، لكنها حزنت لأنها ستقضي العيد من دون ابنتيها هذه السنة؛ وهو الأمر الذي فسره البعض بأن خلافاً جديداً حصل بين كفوري وزوجته السابقة.

 

رأس السنة في دبي

إلى ذلك، يتوجّه كفوري ليلة رأس السنة إلى الإمارات ليغنّي في دبي.

 

حتى الساعة، كل الأمور تجري على خير ما يرام، وقد بدأت بطاقات البيع بالنفاد، فيما تؤكد مصادر المتعهدين أنه بامكان إلغاء الحفل وإعادة الحجوزات إلى أصحابها في حال تفاقم انتشار فيروس كورونا، وعمد المنظمون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والكاملة لحماية الناس من انتقال العدوى  والاعتماد على التباعد بين الحاضرين.

 

المصدر: نواعم
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