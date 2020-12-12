فنون ومشاهير

فنان عربي يعود الى الحياة بعد توقف قلبه في الاسعاف!

Lebanon 24
12-12-2020 | 18:00
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أعلن الكاتب المسرحي الكويتي جاسم الجلاهمة عن تعرضه لوعكة صحية تم على اثرها نقله الى المستشفى، الا ان قلبه توقف لبرهة من الوقت داخل سيارة الاسعاف، وما لبث ان عاد الى الحياة بعد التدخل الطبي السريع.

 

ونشر الشاب صورته من داخل الاسعاف واشارات قياس خفقان القلب بادية وظهر عليه علامات التعب والمرض. وكتب معلقا: "توقف قلبي وانا في الاسعاف بطريق المستشفى وبعد ما عرفت واستغربت حالتي عرفت انه الدنيا ما تسوى وانه الانسان ممكن يروح في رمشة عين".

 

واضاف: "اللهم عافنا في البدن والجسم وادم علينا الصحة يا رب. الصحة ما دمنا احياء ولا تأخذنا على غفلة ولا تأخذنا الا وانت راضي".

 

بدورها، اعادت الاعلامية مي العيدان نشر صورة الكاتب وعلقت عليها "سلامات لاخونا الكاتب تعرض لوعكة صحية قوية اوقفت قلبه نصف دقيقة وهو في الاسعاف وانعشوه قبل الوصول الى المستشفى".

A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)


 
 

وتابعت: "سلامات وما تشوف شرّ ازمة وبتعدي".

المصدر: لها
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