فنون ومشاهير

فنان لبناني يناشد من لديه هذا الدواء.. اخر فرصة لإنقاذ صديقه (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2020 | 14:10
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ناشد الفنان أمير يزبك المواطنين وأصحاب الصيدليات ممن لديهم دواء "Minirin" التواصل معه فوراً وللضرورة من أجل صديقه الذي يعاني من حالة حرجة جدّاً.
وأشار أمير في بث مباشر عبر "فايسبوك" الى أن الدواء رخيص ولكنه مفقود من السوق، مؤكّداً أنه في حال وُجد سينقذ صديقه الذي يعاني من نقص الماء.
وتابع أمير قائلاً: "هيدي آخر فرصة الي، وصرلي من الصبح عم ببرم على هالدواء بترجاكن وأنا مستعد إجي شخصياً لعندكن وإرجع على طرابس على مستشفى المنلا ". 
 





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