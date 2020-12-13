وفاة مراسل "الجزيرة" في تركيا بـ"كورونا"

غيب الموت، أمس السبت، عمر خشرم مراسل قناة "الجزيرة" في تركيا على إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وتوفي خشرم (57 عاما) في أحد مستشفيات العاصمة التركية أنقرة، بعدما أعلن الأسبوع الماضي دخوله الحجر الصحي إثر إصابته بالوباء.وعزّت كل من الرئاسة التركية ووزير الصحة التركي شبكة "الجزيرة" بوفاة خشرم، بحسب ما أوردته الأخيرة على موقعها.وخشرم من أصل فلسطيني، وتحديدا من قضاء الخليل، ولد ونشأ في الأردن، قبل أن ينتقل للدراسة في تركيا في العشرينيات من عمره، ليبقى فيها حتى وفاته.وخلال السنوات الأولى للحرب في سوريا، عمل خشرم مراسل للجزيرة هناك، وأصيب بشظية استقرت في إحدى رئتيه في مدينة حلب عام 2012، وتلقى العلاج في تركيا ليصبح لاحقا مراسلا للجزيرة هناك.وفي وقت سابق، أمس السبت، أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل، 29 ألفا و136 إصابة جديدة بكورونا، و222 وفاة جراء الفيروس، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليون و809 آلاف و809، والوفيات إلى 16 ألفا و199.