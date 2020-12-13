فنون ومشاهير

ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)

Lebanon 24
13-12-2020 | 12:00
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دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ #يسرا_اللوزي بعد ظهورها بوزن زائد في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي. 
 

وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏يسرا اللوزي اتغيرت اوي" و "‏يسرا اللوزي تخينة أو رفيعة جميلة في كل حالاتها ". 

وقال آخرون "‏يسرا اللوزي بقت قمر جدا لما تخنت" و "‏يسرا اللوزي بدون أى مقدمات كل مهرجان بتزيد 10 كيلو وزن و 10 كيلو حلاوة وطعامة وخفة دم". 

وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 بوزن زائد بعد مرور فترة على وضعها لابنتها.

 
المصدر: وكالات
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