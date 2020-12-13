ظهرت بوزن زائد.. إطلالة الممثلة الشهيرة تشعل "تويتر" (صور)

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاغ #يسرا_اللوزي بعد ظهورها بوزن زائد في ختام فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.
وتصدر الهاشتاغ قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "يسرا اللوزي اتغيرت اوي" و "يسرا اللوزي تخينة أو رفيعة جميلة في كل حالاتها ".
وقال آخرون "يسرا اللوزي بقت قمر جدا لما تخنت" و "يسرا اللوزي بدون أى مقدمات كل مهرجان بتزيد 10 كيلو وزن و 10 كيلو حلاوة وطعامة وخفة دم".
وظهرت الفنانة يسرا اللوزي في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42 بوزن زائد بعد مرور فترة على وضعها لابنتها.