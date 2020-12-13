فنون ومشاهير

بعد طول جدل.. هذه حقيقة طلاق تيم حسن ووفاء الكيلاني

Lebanon 24
13-12-2020 | 15:00
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انتشرت خلال الأيام الأخيرة شائعات حول انفصال النجم السوري تيم حسن والإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، دون ان يرد أي منهما بالنفي أو الإيجاب.

بحسب موقع "لها"، مصادر مقربة من الزوجين أكدت أنه لا صحة مطلقاً للأخبار التي تم تداولها طوال الفترة الماضية بشأن طلاقهما. وأشار الموقع الى أنه لا صحة لكل الشائعات التي انتشرت عنهما الفترة الماضية.

وكان الإعلامي إيلي باسيل، قد فاجأ متابعيه بنشر خبر يفيد طلاق الإعلامية وفاء الكيلاني من زوجها الفنان تيم حسن.

 

ونشر باسيل عبر صفحته على "إنستغرام" صورة للثنائي وكتب معلقاً: "أولاً وحصريا كالعادة.. بتاريخ 15 تشرين الثاني وصلني إنه بها النهار تحديدًا والساعة 11 صباحا، كانت الإعلامية وفاء الكيلاني متواجدة بالبنك الأهلي- فرع الإسكندرية لحتى تستلم 100 ألف دولار كتحويل مالي من دبي كان سبق وانبعتلها من الممثل النجم تيم حسن شخصيّا كمؤخر لطلاقها الرسمي منّه".

وتابع: "إن شاء لله تطلع هالخبريّة "غلط" يا قلبي وبخانة الـ يقال ويكون بعتلِك ياهن لحتى يدلعِك على صبرِك الجميل، صارلي أسبوعين ساكت ومتحمّل وقاعد جنب الحيطة لأسمع الزيطة بس شكلها كان بدّا القصة دفشة صغيرة منّي لحتى نِتْنَوَّر بحقيقتها".

يشار إلى أن وفاء الكيلاني لديها طفلان من زوجها الأول اللبناني طوني مخايل، وهما "جودي وريان"، ثم تزوجت من الفنان السوري تيم حسن في مايو 2017، ولم تنجب منه بعد. بينما هو لديه ولدان من طليقته الفنانة ديما بياعة، هما "ورد وفهد".

المصدر: لها
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