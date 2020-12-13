جدل بعد تغريدة لرامي عياش: "البعض أداؤه هزيل أمام تيم حسن"

أثار الفنان رامي عياش الجدل في تغريدة نشرها معلّقاً على نهاية مسلسل "الهيبة" في الموسم الرابع، وكتب: "بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعوا. والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل لأمام #تيم حسن، وأحياناً غير مرئيين".وأضاف عياش: "قديش بعدها مطبوعة #نادين نجيم بعقول الناس. فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي... مبروك".