جدل بعد تغريدة لرامي عياش: "البعض أداؤه هزيل أمام تيم حسن"

بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين..
وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك
— Ramy Ayach رامي عياش (@RamyAyach) December 12, 2020
بسمع بكل الوطن العربي عن نجاح الهيبة، وللأسف ما قدرت تابعو.والكل عم يحكوا أنه بعض الممثلين الذكور يصبحون هزيلين في التمثيل امام تيم حسن، وأحيانا غير مرئيين..
وقديش بعدها مطبوعة نادين نجيم بعقول الناس.فخور بهذا الانتاج اللبناني الصبّاحي العالمي.مبروك